«Когда вышла с экзамена, уже надеялась на хороший результат». Анна Щербакова сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл

Олимпийская чемпионка сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл.

«Хочу поделиться своей небольшой радостью. Сегодня мне пришли результаты ЕГЭ по русскому. Я написала на 91 балл. Сочинение – на максимальный балл.

С таким прекрасным настроением пойду на тренировку», – сказала Щербакова в соцсети.

«Так как в олимпийском сезоне я была сосредоточена на соревнованиях, таким результатом я очень довольна.

Когда вышла с экзамена, уже надеялась на хорошие баллы и хороший результат, но не понимала, что для меня будет хорошим результатом, потому что никаких пробных экзаменов я не писала. Но в итоге я, конечно, довольна», – добавила фигуристка.