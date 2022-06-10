Трусова об отношениях с Кондратюком: «Мы еще на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось»

Серебряный призер Пекина-2022 в женском одиночном катании рассказала, как начались ее отношения с олимпийским чемпионом в команде .

– Не могу не спросить про Марка. Это личная история, важная для любой женщины. То, что она случилось после Олимпиады, это взаимосвязано?

– Не знаю, связано или нет. Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилось немного новая жизнь, я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы еще на гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось, – сказала Трусова.

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