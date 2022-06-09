Алексей Ягудин: «Когда мне предложили пробежаться 100 метров на Неделе легкой атлетики, подумал, что это шутка. Я еще тот спринтер»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о предстоящем участии в Неделе легкой атлетики в Москве.

10 июня Ягудин пробежит стометровку. На старт также выйдут другие известные спортсмены.

«Когда мне предложили пробежаться 100 метров на Неделе легкой атлетики и принять участие в звездном забеге, сначала подумал, что это шутка или розыгрыш. Я еще тот спринтер.

Да и с профессиональным спортом закончил много лет назад. Но я подумал: а чего нет? Боюсь ли оказаться на последнем месте? Конечно же, нет. Но буду стараться показать свой максимум.

Вообще, такие практики – это прикольно. Мы же делаем на Первом канале «Ледниковый период», в котором участвуют непрофессиональные спортсмены. Это привлечение дополнительной аудитории.

Почему бы так не делать и с легкой атлетикой? Я же не против Шубенкова буду бежать, а против других спортсменов не из легкой атлетики. Хотя я видел, что с нами ещё Губерниев побежит. Вот с ним и постараюсь побороться», – сказал Ягудин.

Глушаков, Ягудин, Легков, Уайлд, Борзаковский, Губерниев и Саврасенко пробегут стометровку в рамках Недели легкой атлетики

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