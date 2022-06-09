Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о работе с Елене Буяновой.

Ранее фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе.

«Очень приятный в общении человек. При этом очень требовательный. Нет такого, что облизывают со всех сторон. И мыслей таких нет близко.

Если где-то конкретно мой косяк, то и получаю я за него конкретно. Не все сходит с рук. И я знаю, что это еще не самое конкретное, что я могла бы получить.

Сказано было мне четко: «Алена, не беси меня. Это я сейчас такая добрая и пушистая». Я про себя тогда думаю: «Окей, если это она добрая, то что тогда будет, когда она недобрая?»

Но это все поправимо, потому что проще не косячить. Но бывают форс-мажоры, и где-то я туплю. Но просто так никто гнать на меня и ругать не будет», – рассказала Косторная.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет