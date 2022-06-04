Карина Акопова: «Надеюсь, все будет хорошо, нас пустят на международные соревнования»

Российская фигуристка , выступающая в паре с Никитой Рахманиным, поделилась ожиданиями от нового сезона.

«Надеюсь, все будет хорошо, нас пустят на международные соревнования, так как в прошлом году не получилось выступить на этапе Гран-при, в этом году мы должны были попасть.

Думаю, серия этапов Гран-при России будет интересной. Посмотрим, от нашего решения ничего не зависит, но мне будет очень интересно поучаствовать в этапах Гран-при России, тем более это будет проходить и в . Надеемся, что будут пары и не из России», – сказала Акопова.