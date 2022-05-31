«Кажется, многие зрители смотрели на нас странно. Удивлялись, почему русские спортсмены на соревнованиях в такой период». Акопова о турнире в Нидерландах

Теги сборная России пары Challenge-Cup Никита Рахманин Карина Акопова Фигурное катание

Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, высказалась об участии в международном турнире Challenge Cup, где дуэт занял первое место.

– Вы выступали на «Challenge Cup» в Нидерландах в конце февраля – как раз после начала известного политического события. Как вас приняла местная публика?

– Мы вылетали из Сочи как раз 24 февраля и очень долго добирались из-за отмены рейсов. Летели с пересадками, что стоило массу нервов и денег. Учитывая стресс, мы хорошо выступили: откатали с одной помаркой на выбросе-сальхове в произвольной. В итоге победили.

Вообще, как нам кажется, многие зрители смотрели на нас странно. Удивлялись, почему русские спортсмены на соревнованиях в такой период. Тем более, мы были одни из России, и нам самим было непривычно. Но плохого никто ничего не сказал. Главное, что мы достойно выступили и повысили свой международный рейтинг, – сказала Акопова.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от международных соревнований.

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