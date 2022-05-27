«Оставили детям частичку своей души. Некоторые расплакались от счастья». Железняков рассказал о мастер-классах в Донецке

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков провел мастер-классы для детей в Донбассе.

«В Донецке задача максимум выполнена, дети в подарках и счастливы.

Сегодня каждый специалист провел по четыре мастер-класса и оставил детям частичку своей души.

Некоторые дети расплакались, только не от обиды, а от счастья, и это правда, я не вру», – написал Железняков.

Железняков о мастер-классах в Донбассе: «Мысль съездить к деткам туда зрела уже давно. Как и у любого нормального человека, душа и сердце за это болит»