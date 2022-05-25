Железняков о мастер-классах в Донбассе: «Мысль съездить к деткам туда зрела уже давно. Как и у любого нормального человека, душа и сердце за это болит»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о предстоящих мастер-классах в Донбассе.

«Мысль съездить к деткам туда зрела уже давно. Я иногда посылал фигуристам, танцорам вещички всякие, у меня ж ателье свое пошивочное спортивно-социальной одежды. Наблюдаю давно за этой историей.

Как и у любого нормального человека, душа и сердце за это болит. Естественно, хотелось поддержать детей, потому что у меня очень много знакомых и друзей занимаются гуманитарной помощью, волонтерством.

Я такой человек, который не может оставаться в стороне, поэтому решил съездить, посетить, тем более сейчас идет самая горячая фаза всей этой истории. Деткам эта поддержка как никогда сейчас необходима, им шагать в будущее, им строить дальше страну.

Они должны понимать, что за ними спина, их любят, ценят, о них помнят. Потому что восемь лет жить в этом – это, конечно, морально, психологически человека угнетает.

Мы едем на пять дней. Детей будет около 300 человек и в Донецке, и в Луганске. Сначала заезжаем в Донецк, потом проведем несколько мастер-классов.

Далее следуем в Луганск, соответственно, проводим мастер-классы, потом проводим вечеринку после них, чтобы дети отдохнули, покушали сладости, фрукты, чтобы потанцевали, мы с ними повеселимся, пофотографируемся, пообнимаемся, сделаем праздник», – рассказал Железняков.