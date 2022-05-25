Щербакова о подготовке к ЕГЭ: «Занимаюсь сама и с репетиторами. Буду сдавать русский язык, математику и биологию»

Олимпийская чемпионка рассказала о празднике, который одноклассники устроили в честь ее победы на Олимпиаде, а также о подготовке к ЕГЭ и планах на дальнейшую учебу.

– Какие ощущения ты испытывала, когда в твоей родной 109-й школе устроили праздник в честь победы на Олимпийских играх ученицы 11 класса «А» Анны Щербаковой?

– Была приятно удивлена, что в школе следят не только за моими успехами, но и в целом интересуются фигурным катанием. Ведь одно дело, когда ты все время здесь, на катке общаешься с ребятами. Мы все в своем кругу, нас фигурное катание объединяет.

А в школе долгое время мои учителя и одноклассники не особо знали, чем я занимаюсь. И когда я туда приходила, было ощущение, что это совсем другой мир, где моему люби мому виду спорта нет места.

Трудно было понять, что эти миры между собой могут быть связаны, что дети в школе тоже бывают фанатами фигурного катания, не просто являются его поклонниками, но и неплохо в нем разбираются.

Меня удивило, что вопросы, которые мне задавали, были не дежурными, не абстрактными, а профессиональными именно с точки зрения вида спорта.

Многие как в настоящем интервью задавали вопросы. Было видно, что ребята не просто пришли посмотреть на меня, а следят за фигурным катанием, смотрят соревнования, знают многих спортсменов.

– У тебя ведь достаточно сильная школа. Никогда не было желания перейти в учебное заведение, где все подстроено под спортивный режим, облегчить процесс учебы?

– Ну так мне тоже учителя очень сильно идут навстречу. Первые два-три класса я ходила на все уроки, потом получалось успевать на первые два-три урока. Учителя знают мой график...

– Как ты готовишься к ЕГЭ?

– Занимаюсь сама и с репетиторами. Буду сдавать русский, математику и биологию.

– Правда, что любимый предмет у тебя русский язык?

– Да, мне вообще гуманитарные науки даются легче.

– И ты уже объявила, что будешь поступать в РГУФК на тренерский факультет...

– Это не то, чтобы была моя мечта или цель, но мне это интересно. И, конечно, пока я хочу продолжать карьеру в спорте, очень тяжело это совмещать с учебой в другом вузе.

Пока у меня такой возможности нет. Я еще не готова заканчивать с фигурным катанием. Во-вторых, я еще не знаю, что мне интересно в жизни, кроме спорта.

Надеюсь, что сейчас у меня будет больше времени оглядеться вокруг, и я пойму, чем бы я еще хотела заниматься. Но пока у меня даже просто не было выбора между тренером и кем-то еще.

– Но в принципе, тренерскую карьеру ты для себя допускаешь?

– Допускаю, – сказала Щербакова.

Жаркий спор про меховые игрушки, обезьян и мороженое на палочке. И все из-за повышения возрастного ценза в фигурке!