Щербакова о произвольной программе: «Вторая часть под музыку из «бала Сатаны» – моя любимая. Она яркая и зажигательная, придает мне сил»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женском одиночном катании рассказала о своей произвольной программе «Мастер и Маргарита».

– На льду за тобой уже давно закрепился образ лирической героини. Но в произвольной программе этого сезона ты так умело перевоплощалась из образа нежной и хрупкой Маргариты в первой части программы в дерзкую Маргариту из «бала Сатаны»...

– Моя любимая часть.

– Невольно думаешь: лирика – далеко не все, на что ты способна.

– Конечно, всегда хочется раскрывать себя с новых сторон. И у меня бывали совершенно разные программы. Вот «Жар-птица» была очень яркая и быстрая, и очень нелиричная. А если вспоминать все мои детские программы, то было очень много разных образов, я даже индейца катала.

В «Маргарите» переход между музыкальными частями люблю, потому что это как спектакль внутри программы. Я всегда делаю его не как робот, а всегда очень искренне. И, кстати, вторая часть под музыку из «бала Сатаны» более яркая и зажигательная, и она как будто придает мне сил под конец программы.

– Прежде чем приступить к постановке, собираешь какую-то дополнительную информацию об образе, который тебе предстоит передать на льду, или тебе достаточно того, что рассказывает Даниил Глейхенгауз?

– Даниил Маркович мне рассказывает историю моей программы, как он это видит. А я дальше что-то читаю по теме или смотрю фильм. Образ в программе для меня всегда очень важен.

«Мастера и Маргариту» читала, уже зная о своей программе, поэтому образу Маргариты особое внимание уделяла.

Мне по душе пришелся этот образ, я очень хорошо понимала, какие нужно передать эмоции, было внутреннее понимание образа, поэтому, думаю, получилось это очень точное попадание, – сказала Щербакова.