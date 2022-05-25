Трусова об Олимпиаде: «Реальность и мечты сильно отличаются. Всю жизнь мечтала, чтобы семья могла поболеть за меня на олимпийской трибуне. А вышло все как-то скомканно»

Российская фигуристка поделилась впечатлениями от Олимпиады-2022 в Пекине и рассказала об условиях в олимпийской деревне.

– Саша, теперь ваша очередь закончить фразу: – это...»

– Уникальный отрезок моей жизни. Это время невозможно сравнить ни с чем! В течение всей своей спортивной карьеры я мечтала об этом событии и напряженно к нему готовилась.

Последний месяц перед Олимпиадой – это месяц ни с чем несравнимого колоссального напряжения и неопределенности. Мы готовились к Олимпиаде в Красноярске и каждый день сдавали тесты на коронавирус, что тоже добавляло нервозности.

– Олимпиада оказалась такой, какой вы ее себе представляли?

– Реальность и мечты очень сильно отличаются. Я всю жизнь мечтала, чтобы вся моя семья могла поболеть за меня на олимпийской трибуне. А в реальности все вышло как-то скомканно.

– А в остальном? Атмосферу Игр успели почувствовать, вы же все время проводили, в основном, на катке и в олимпийской деревне?

– Да, так и было. Условия в олимпийской деревне были хорошие. Мы с девочками жили в квартире, где было три комнаты с отдельными санузлами и общей гостиной.

У нас были кровати с пультом управления, но я им так и не воспользовалась. Вставали мы очень рано, потому что тренировки начинались рано, а до тренировки надо было обязательно сдать тест на коронавирус, затем шли на завтрак. Из еды мне запомнилось персиковое мороженое и персиковый напиток. Это было очень вкусно.

Весь период, пока мы находились в Пекине, наши тренировки на льду длились 35-40 минут. Сначала один раз в день, потом два раза в день. Поэтому я, как правило, тренировку начинала сразу с прыжков, чтобы успеть их отработать.

После льда была возможность позаниматься в зале. В обед я обязательно спала, потому что вставали очень рано. Затем вторая тренировка...

Рядом с олимпийской деревней был торговый центр, где продавались разные сувениры. Особым спросом пользовался символ Олимпиады панда Бин Дунь-Дунь. Продавались они строго по одному экземпляру в одни руки.

Продавцы узнали меня, очень обрадовались и попросили вместе сфотографироваться. Я конечно согласилась, за это мне разрешили купить целых три панды! Хотя это было не просто провести через кассу, – сказала Трусова.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде