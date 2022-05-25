Марк Кондратюк: «Меня просто поразил Чен на одной из тренировок. В шесть утра он исполнил программу с четверными лутцем и флипом»

Чемпион Европы Марк Кондратюк поделился впечатлениями от выступлений на одном льду с Нэтаном Ченом, Юдзуру Ханю и другимми известными фигуристами.
– Нынешний сезон для вас первый на взрослом уровне. Как чувствовали себя в компании Нэтана Чена и других звезд фигурного катания во время тренировок?
– До начала соревнований меня просто поразил Чен. Мы были в одной разминке в короткой программе и, соответственно тренировались, вместе. Одна из тренировок была назначена на раннее утро.
Думал, что выйду, спокойно проедусь без каких-то сложных элементов. И тут выходит Чен и в шесть утра исполняет свою короткую программу с четверными лутцем и флипом!
Катает чисто и легко, как будто это самое удобное время для тренировки. Когда это увидел, было просто стыдно уйти со льда, не исполнив четверные прыжки.
– В компании с Юдзуру Ханю чувствовали себя так же?
– Когда оказываешься на одном льду с Ханю и Ченом, Шомой Уно и Юмой Кагиямой, невольно хочешь что-то подсмотреть. А кататься на одном льду с Юдзуру было моей мечтой. В Пекине она осуществилась.
– Рассчитываете, что вскоре кто-то из фигуристов расскажет об осуществленной мечте тренироваться на льду с Марком Кондратюком?
– Не считаю себя выдающимся спортсменом, а уж тем более не хочу сравнений с великими. Нужно еще очень много работать, чтобы достичь уровня Чена и Ханю, – сказал Кондратюк в интервью журналу «Мир фигурного катания».