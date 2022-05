Бронзовые призеры чемпионата России-2022 в танцах на льду и показали работу над новым произвольным танцем.

Танец поставлен под песню Sweet Dreams (Are Made of This) британской группы Eurythmics.

С постановкой хореодорожки фигуристам помогала финалистка шоу «Танцы» на ТНТ Ева Уварова.