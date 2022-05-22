Денис Самохин: «Худайбердиева и Базин полны мотивации, хотят продолжать, даже если не будет международных турниров, показывать себя внутри России»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин рассказал о новых программах танцевального дуэта Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин, а также о планах пары на следующий сезон.

– Худайбердиева и Базин стали третьими на чемпионате России, и это их первый значимый успех за два совместных сезона. Можете подробнее рассказать об этой паре?

– Для Лизы с Егором этот сезон был очень сложный, потому что они являлись первыми запасными на Олимпийские игры. Вместе со сборной мы были на предолимпийском сборе в Красноярске, затем продолжили готовиться в Москве.

Быть запасными – означало держать форму до самого конца. И сложность состояла в том, что мы подводили ребят не только к Олимпиаде, но и к чемпионату мира, потому что было непонятно, кто после Пекина поедет в Монпелье.

Все, что связано с неопределенностью, сложно выдерживать психологически. Ребята держали форму практически до личного олимпийского турнира танцоров, так как неопределенной оставалась ситуация у Саши с Ваней (Степанова – Букин).

Выдохнули на короткий срок, пока шли эти соревнования и затем снова набирали форму перед чемпионатом мира, куда в итоге российские фигуристы, к сожалению, не поехали из-за сложившейся ситуации.

Так что для ребят это был реально сложный сезон. Но мы довольны, что Лиза с Егором стали бронзовыми призерами чемпионата России, попали в основу сборной. Для них, несомненно, это шаг вперед.

Посмотрим, что будет в следующем году. Надеемся на позитивные изменения и разумные решения. В любом случае готовимся.

Лиза с Егором полны мотивации, хотят продолжать, хотят, даже если не будет международных турниров, показывать себя на стартах внутри России, завоевывать свое место.

– Вы сами ставите новые программы Лизе и Егору?

– Поначалу была идея обратиться зарубежным постановщикам, хотелось посотрудничать. Но из-за сложившейся ситуации это сложно осуществить, поэтому решили делать сами.

Заканчиваем компоновку музыки для ритм-танца. Музыку для произвольной программы нашли Лиза с Егором. Мы рассматривали несколько вариантов, но они предложили свой. Всем понравилось.

Макет произвольного танца готов. В этот раз мы ушли от конкретной истории. Новую произвольную программу хочется сделать разностилевой. Одна часть – танцевальная, вторая в стиле контемпорари, а третья ближе к классике, – сказал Самохин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные