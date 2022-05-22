Денис Самохин: «Худайбердиева и Базин полны мотивации, хотят продолжать, даже если не будет международных турниров, показывать себя внутри России»

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин рассказал о новых программах танцевального дуэта – , а также о планах пары на следующий сезон.

– Худайбердиева и Базин стали третьими на чемпионате России, и это их первый значимый успех за два совместных сезона. Можете подробнее рассказать об этой паре?

– Для Лизы с Егором этот сезон был очень сложный, потому что они являлись первыми запасными на Олимпийские игры. Вместе со сборной мы были на предолимпийском сборе в Красноярске, затем продолжили готовиться в Москве.

Быть запасными – означало держать форму до самого конца. И сложность состояла в том, что мы подводили ребят не только к Олимпиаде, но и к чемпионату мира, потому что было непонятно, кто после Пекина поедет в Монпелье.

Все, что связано с неопределенностью, сложно выдерживать психологически. Ребята держали форму практически до личного олимпийского турнира танцоров, так как неопределенной оставалась ситуация у Саши с Ваней (Степанова – Букин).

Выдохнули на короткий срок, пока шли эти соревнования и затем снова набирали форму перед чемпионатом мира, куда в итоге российские фигуристы, к сожалению, не поехали из-за сложившейся ситуации.

Так что для ребят это был реально сложный сезон. Но мы довольны, что Лиза с Егором стали бронзовыми призерами чемпионата России, попали в основу сборной. Для них, несомненно, это шаг вперед.

Посмотрим, что будет в следующем году. Надеемся на позитивные изменения и разумные решения. В любом случае готовимся.

Лиза с Егором полны мотивации, хотят продолжать, хотят, даже если не будет международных турниров, показывать себя на стартах внутри России, завоевывать свое место.

– Вы сами ставите новые программы Лизе и Егору?

– Поначалу была идея обратиться зарубежным постановщикам, хотелось посотрудничать. Но из-за сложившейся ситуации это сложно осуществить, поэтому решили делать сами.

Заканчиваем компоновку музыки для ритм-танца. Музыку для произвольной программы нашли Лиза с Егором. Мы рассматривали несколько вариантов, но они предложили свой. Всем понравилось.

Макет произвольного танца готов. В этот раз мы ушли от конкретной истории. Новую произвольную программу хочется сделать разностилевой. Одна часть – танцевальная, вторая в стиле контемпорари, а третья ближе к классике, – сказал Самохин.