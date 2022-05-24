Нэтан Чен вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Американский фигурист Нэтан Чен вошел в ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира, опубликованный журналом Time.

Текст о Нэтане написала пятикратная чемпионка мира .

«От маленького вундеркинда, который был чемпионом страны среди новисов, до юниора, взрослого спортсмена, а теперь и олимпийского чемпиона, Нэтан Чен доказывал свою неустанную приверженность фигурному катанию. Это упорство никогда не ослабевало, даже после того, как его первая Олимпиада прошла не так, как он надеялся. Он тренировался еще четыре года и показал всему миру, насколько он грозный соперник.

Нэтану было 2 года, когда я участвовала в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Я видела его фотографию там в детстве и была тронута, услышав, что он воспринимал как образец для подражания меня, китайско-американскую фигуристку. Я знаю, насколько мощным это может быть.

Но Нэтан сам по себе является источником вдохновения. Он навсегда изменил мужское фигурное катание, установив новые стандарты своими четверными прыжками. Пройдет совсем немного времени, прежде чем мы услышим, как спортсмены говорят, что они равнялись на . Он вдохновит грядущие поколения фигуристов, которые услышат его олимпийскую историю и поймут, что нет ничего невозможного», – написала Кван.

Чен – олимпийский чемпион Пекина-2022 и трехкратный чемпион мира.

Нэтан Чен – неуязвимый фигурист, которого создал тренер из СССР. В чем прелесть нового олимпийского чемпиона?