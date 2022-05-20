Канадский фигурист Нам Нгуен завершил спортивную карьеру

Канадский фигурист завершил соревновательную карьеру.

«Для меня было честью представлять Канаду на самом высоком уровне в спорте, и я никогда не буду достаточно благодарен за все доверие и возможности, которые вы предоставили мне за годы карьеры.

За эти годы я усвоил так много ценных уроков, которые возьму с собой, переходя к следующей главе своей жизни», – сказал Нгуен, которому сегодня исполнилось 24 года.

Нгуен – чемпион мира среди юниоров 2014 года, серебряный призер этапа Гран-при Skate Canada 2019 года, двукратный чемпион Канады (2015, 2019).

На Олимпийских играх фигурист не выступал, а его лучшее место на взрослых чемпионатах мира – 5-е в сезоне-2014/15.