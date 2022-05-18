Авербух поздравил Загитову с днем рождения: «Радостно видеть, как ты растешь и развиваешься, как стала хорошей ведущей в «Ледниковом периоде»

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Хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух поздравил Алину Загитову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 20 лет.

«Алина, поздравляю тебя с Днем Рождения!

Мне очень радостно видеть, как ты растешь и развиваешься, как стала хорошей ведущей в проекте «Ледниковый период». Всегда интересно с тобой работать над постановкой новых номеров.

Желаю тебе всевозможных свершений и побед! Взятия новых высот, всех тех, которые ты поставишь перед собой и победишь на них, как победила на Олимпийских играх», – написал Авербух.

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