Авербух поздравил Загитову с днем рождения: «Радостно видеть, как ты растешь и развиваешься, как стала хорошей ведущей в «Ледниковом периоде»

Хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух поздравил Алину Загитову с днем рождения.
Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 20 лет.
«Алина, поздравляю тебя с Днем Рождения!
Мне очень радостно видеть, как ты растешь и развиваешься, как стала хорошей ведущей в проекте «Ледниковый период». Всегда интересно с тобой работать над постановкой новых номеров.
Желаю тебе всевозможных свершений и побед! Взятия новых высот, всех тех, которые ты поставишь перед собой и победишь на них, как победила на Олимпийских играх», – написал Авербух.