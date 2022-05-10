Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Считаю, что американцы не смогут добиться уголовной ответственности для кого-то из членов команды, в том числе Тутберидзе»

Юрист Анна Анцелиович рассказала, считает ли возможной уголовную ответственность для тренера в связи с допинговым делом фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Тутберидзе полетит в США.

«Я считаю, что американцы не смогут добиться уголовной ответственности для кого-то из членов команды, в том числе и для Этери Тутберидзе.

Проба Камилы Валиевой отбиралась 27 декабря, до начала Олимпийских игр. Да, там произошло накладывание временного периода отстранения, который пришелся на Олимпиаду, но сам факт нарушения и факт его выявления был обнаружен до Игр. Я предполагаю с юридической точки зрения, что «Закон Родченкова» на данный случай не распространяется.

Чисто теоретически «Закон Родченкова» распространяется на нарушения, которые имели место на самой Олимпиаде, где выступали американские спортсмены, но ситуация с Камилой имела место до наступления Игр», – сказала Анцелиович.