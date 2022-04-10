Тарасова о предложении отстранять тренера за допинг у несовершеннолетнего спортсмена: «А если дети принимали допинг сами, тогда как быть?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала предложение отстранять от международных стартов тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов.

Ранее финский юрист Лаури Тарасти обратился с этим предложением в WADA: «Несовершеннолетний спортсмен может не понимать, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для .

«А если дети принимали допинг сами и тренер не имел к этому отношения? То тогда как быть? Не знаю, правильно ли это будет.

И вообще не понимаю, почему все на тренеров хотят вешать. Конечно, спортсмены без тренеров не пьют допинг. Не думаю, что это как-то связано с Тутберидзе и делом Валиевой», – сказала Тарасова.

Почему суд оставил Валиеву на Олимпиаде-2022? Микродоза триметазидина, видео с дедушкой и 44 дня ожидания