Юрист Анна Анцелиович: «Применять наказание к тренеру только на том основании, что был факт приема запрещенного вещества подопечным, с юридической точки зрения неверно»

Российский спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала предложение финского юриста Лаури Тарасти отстранять от международных стартов тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов.

«Роль персонала, включая тренера, может быть в назначении препарата, а может быть в соучастии, не говоря уже о фальсификации. Это все разные нарушения, предусматривающие разные санкции.

Применять наказание без доказанного участия только на том основании, что был факт приема запрещенного вещества подопечным тренера, с юридической точки зрения неверно.

А если это врач давал, а не тренер? А если речь идет о марихуане, которую подросток употребил явно не с разрешения тренера? Это все те факты, которые и призвано установить расследование, проводимое антидопинговой организацией в обязательном порядке, если нарушение совершено несовершеннолетним спортсменом.

Действительно, есть проблема, что доказать участие персонала крайне тяжело. Но это не повод наказывать невиновных, а повод повысить эффективность расследовательской работы антидопинговых организаций, взаимодействовать с правоохранительными органами», – сказала Анциелович.

Финский юрист обратился в WADA с предложением отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении допинга

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