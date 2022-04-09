Юрист Анна Анцелиович: «Применять наказание к тренеру только на том основании, что был факт приема запрещенного вещества подопечным, с юридической точки зрения неверно»

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Российский спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала предложение финского юриста Лаури Тарасти отстранять от международных стартов тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов. 

«Роль персонала, включая тренера, может быть в назначении препарата, а может быть в соучастии, не говоря уже о фальсификации. Это все разные нарушения, предусматривающие разные санкции.

Применять наказание без доказанного участия только на том основании, что был факт приема запрещенного вещества подопечным тренера, с юридической точки зрения неверно.

А если это врач давал, а не тренер? А если речь идет о марихуане, которую подросток употребил явно не с разрешения тренера? Это все те факты, которые и призвано установить расследование, проводимое антидопинговой организацией в обязательном порядке, если нарушение совершено несовершеннолетним спортсменом.

Действительно, есть проблема, что доказать участие персонала крайне тяжело. Но это не повод наказывать невиновных, а повод повысить эффективность расследовательской работы антидопинговых организаций, взаимодействовать с правоохранительными органами», – сказала Анциелович. 

Финский юрист обратился в WADA с предложением отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении допинга

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