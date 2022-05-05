Александр Жулин: «Думаю, Уртадо и Халявин закончили. Сара может стать очень классной актрисой кино или театра, если попробует себя в этом»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о прекращении работы с и , представляющими Испанию в танцах на льду.

«Я думаю, они закончили. Олимпиада для нас с ребятами была ключевой точкой, но мы на нее, к сожалению, не отобрались. Мы обговаривали это с ними заранее, и они не собирались кататься дальше.

Насколько знаю, Кирилл уже семью перевез в Испанию, так что, думаю, они с Сарой будут решать вопрос о том, что делать дальше — тренировать или кататься в шоу. Посмотрим, как все сложится.

Работалось с ними шикарно. И Сара, и Кирилл очень добропорядочны и ответственны в плане тренировок. Мне было очень комфортно с ними. У них получилась очень самобытная пара, и я думаю, что они многим полюбились.

Сара — не в обиду Кириллу будет сказано, но все же — так вообще, на мой взгляд, одна из самых классных партнерш мира, если не самая классная. Честно, она очень крутая в своей женственности. Некоторые вещи, которые она чисто по-женски могла донести, не могли многие другие.

Думаю, она может стать очень классной актрисой кино или театра, если попробует себя в этом», — сказал Жулин.

Сара Уртадо и Кирилл Халявин покинули группу Александра Жулина