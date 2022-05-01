Максим Траньков: «Мне, как болельщику «Зенита», хотелось бы, чтобы мы стали «Баварией», «Ювентусом» – всегда побеждали в своем чемпионате»

Максим Траньков пожелал всегда выигрывать чемпионат России.

– «Зенит» довольно уверенно прошел этот чемпионат России и заслуженно победил. Команда сбалансирована. Внутри команды нет распрей, нет посторонних моментов, которые могли бы отвлекать от достижения результата.

В этом сезоне клубы, которые находятся вверху турнирной таблицы, отличаются таким командным духом. Например, , который пригласил в свой тренерский штаб легенд клуба, у тоже сбалансированная команда без каких-либо скандалов.

Командный дух помог «Зениту» добиться успеха, плюс, конечно, подбор игроков. Это и отличные бразильские футболисты, и лучшие российские игроки.

– В следующем сезоне «Зенит» тоже будет главным фаворитом в ?

– Сезон покажет, сложно пока загадывать. Мне, как болельщику «Зенита», хотелось бы, чтобы было и пять чемпионств подряд, и десять. Чтобы мы стали в этом плане «Баварией», – всегда побеждали в своем чемпионате.

Хочется, чтобы вернули нам Лигу чемпионов, еврокубки, чтобы «Зенит» более уверенно выступал там. «Зенит» четыре раза подряд не очень хорошо сыграл в Лиге чемпионов. Хотелось бы, чтобы команда наконец набралась необходимого опыта и выступала в турнире успешнее.

– То есть проходила бы как можно дальше в плей-офф?

– Как минимум выходить в плей-офф, а там уже бороться. Если это Лига Европы, то как минимум нужно выходить в полуфинал, финал, – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.