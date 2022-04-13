Евгения Медведева: «Я лет семь мечтала откатать «Кармен». Номер ставила команда Тутберидзе»

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о показательном номере «Кармен».

«Этот номер ставила команда Этери Георгиевны Тутберидзе – в частности, Даниил Маркович Глейхенгауз и Этери Георгиевна. Я лет семь мечтала откатать «Кармен».

Будет еще один интересный номер на юбилее Татьяны Анатольевны Тарасовой. Можно сказать, что будет что-то новенькое.

Везде абсолютно разная атмосфера, но «Мегаспорт» для меня особенная арена. Два года назад здесь было мое заключительное выступление, если считать полноценные, без учета неудавшегося чемпионата России.

Если честно, я ехала сейчас на этот тройной сальхов с полным ощущением, что я на Гран-при. Я занервничала, ножки подкосились. Страшно.

Что отличает шоу Тутберидзе? Точно так же, как и на других шоу. Тут много любви, люди наслаждаются фигурным катанием без драмы. Все как можно теплее встречают своих звездочек, и это классно. Мне кажется, шоу для этого и созданы – для любви к спорту, к своим любимым спортсменам, к красивым платьям.

Сезон? Будем говорить, наверное, только о положительном. Он много кого закалил, стал тяжелым для всех спортсменов. Но все люди, которые выходят сегодня на лед, они абсолютные герои. Показывают максимум даже здесь. Все эти ребята и девчонки – очень сильные люди», – сказала Медведева.

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