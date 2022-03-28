Алина Загитова: «Снова победа у «Красной машины»! Поздравляю моих ребят, вы лучшие»

Олимпийская чемпионка подвела итоги Кубка Первого канала по фигурному катанию, где победу одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

«И снова победа у «Красной машины»! Второй год подряд наша команда выигрывает канала!

Все поработали на «отлично» и вложились в общий результат. Поздравляю моих ребят, вы лучшие.

Все участники большие молодцы, спасибо команде «Время первых» за поддержание здорового духа соперничества.

В этом году я была в качестве ведущей, но все равно получила огромный заряд эмоций.

Саранск, была рада видеть вас в стенах этой арены! Спасибо за теплую встречу», – написала Загитова в инстаграме (деятельность запрещена в РФ).