Алина Загитова: «Снова победа у «Красной машины»! Поздравляю моих ребят, вы лучшие»

Теги сборная России Алина Загитова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итоги Кубка Первого канала по фигурному катанию, где победу одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. 

«И снова победа у «Красной машины»! Второй год подряд наша команда выигрывает Кубок Первого канала!

Все поработали на «отлично» и вложились в общий результат. Поздравляю моих ребят, вы лучшие.

Все участники большие молодцы, спасибо команде «Время первых» за поддержание здорового духа соперничества.

В этом году я была в качестве ведущей, но все равно получила огромный заряд эмоций.

Саранск, была рада видеть вас в стенах этой арены! Спасибо за теплую встречу», – написала Загитова в инстаграме (деятельность запрещена в РФ). 

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