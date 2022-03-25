Кондратюк исполнил каскад из двух четверных сальховов через ойлер на Кубке Первого канала

Российский фигурист Марк Кондратюк исполнил два четверных сальхова в каскаде через ойлер на Кубке Первого канала в Саранске.

За сложный технический элемент он получил 22,42 балла и стал лидером индивидуального турнира.

В командных соревнованиях Кондратюк выступал в качестве капитана, его состав уступил команде Анны Щербаковой. Там Кондратюк прыгнул четверной сальхов (11,25 балла), каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов – тройной тулуп – двойной тулуп (20,19), а также каскад из четверного сальхова с тройным через ойлер (13,34).