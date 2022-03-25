Кондратюк исполнил каскад из двух четверных сальховов через ойлер на Кубке Первого канала

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Российский фигурист Марк Кондратюк исполнил два четверных сальхова в каскаде через ойлер на Кубке Первого канала в Саранске.

За сложный технический элемент он получил 22,42 балла и стал лидером индивидуального турнира.

В командных соревнованиях Кондратюк выступал в качестве капитана, его состав уступил команде Анны Щербаковой. Там Кондратюк прыгнул четверной сальхов (11,25 балла), каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов – тройной тулуп – двойной тулуп (20,19), а также каскад из четверного сальхова с тройным через ойлер (13,34).

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