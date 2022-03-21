Аделина Сотникова: «Может ли Щербакова закончить? Все возможно. Не знаешь, сколько у человека здоровья, чтобы идти до конца»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова допустила, что победительница Пекина-2022 Анна Щербакова может завершить карьеру.

«Если человек готов, он будет идти до конца. Если она закончит со спортом, то это ее решение. Может ли она закончить? Все возможно. Не знаешь, сколько у человека здоровья, чтобы идти до конца», – сказала Сотникова.

Ранее российские фигуристы были отстранены от международных соревнований.

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