Аделина Сотникова: «Чемпионат мира был интересен тем, что там были российские спортсмены. А сейчас мне, например, будет скучно смотреть его»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова считает, что интерес к предстоящему чемпионату мира будет ниже из-за отсутствия сборной России.

«Если брать общую картину, то чемпионат мира был интересен тем, что там были российские спортсмены. А сейчас мне, например, будет скучно смотреть его, так как наши спортсмены подняли такую высокую планку», – сказала Сотникова.

Чемпионат мира пройдет во французском Монпелье с 23 по 27 марта.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

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