Жилина о тренировках у Плющенко: «Здесь другой подход к занятиям. Если у тебя травма, немного убираем нагрузку. В «Хрустальном» если болит, все равно надо прыгать»

Российская фигуристка рассказала о переходе от тренера к Евгению Плющенко.

– Со стороны казалось, что у тебя в «Хрустальном» все шло вполне себе хорошо. Можешь рассказать, по какой причине в итоге ты сменила тренера?

– Всего говорить не хотелось бы. Скажем так, по личным причинам. Меня Сергей Александрович (Розанов) позвал за собой, и я согласилась. Просто в «Хрустальном» он меня больше всех тренировал, всегда приходил на занятия – поэтому так и получилось.

Так я оказалась у Евгения Викторовича, и через некоторое время к нам переехала мама. Для меня это было очень важно. С мамой легче. У меня сразу же силы появляются, когда она рядом.

– А не тяжело вообще тренироваться с мамой? Я к тому, что надо ведь как-то разграничивать дом и работу/тренировки, а вы видитесь, по сути, постоянно.

– Нет. Я просто запоминаю ее замечания и стараюсь выполнять. Обсуждаем ошибки дома, конечно, но не очень много. Она просто напоминает, что нужно исправить.

– Какие изменения заметила при переходе?

– Здесь уже не так сильно волновалась – все-таки уже был опыт тренировок с другим тренером. Поэтому просто старалась делать ту работу, которую уже умею.

Здесь другой подход к занятиям. Если у тебя что-то болит, травма какая-то, немного убираем нагрузку и делаем что-то, где не болит. В «Хрустальном» строже – там если болит, все равно надо прыгать. У меня в итоге развивалась травма, и...

Здесь, мне кажется, более домашняя атмосфера. Но это я почувствовала не сразу. Сперва переживала за прыжки, что они не получатся под музыку. Теперь их вкатала и уже не переживаю.

– Почему не сразу почувствовала атмосферу?

– Тогда только перешла от Этери Георгиевны. В «Хрустальном» боялась сделать что-нибудь не так – думала, будут ругать. И сюда пришла такая же, все время чего-то боялась, ха-ха.

Там (в «Хрустальном») никто не шутил с учениками, все было строго. Если честно, побаивалась разговаривать с тренерами. Сейчас страха уже нет, привыкла, – сказала Жилина.