Александра Трусова: «Хотела бы попробовать себя в прыжках в высоту, длину или с шестом. Там, где надо только прыгать»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, что хотела бы попробовать себя в легкой атлетике.

«Попробовать, наверное, хотела бы. Наверное, в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать.

А смотреть мне нравится художественную гимнастику и синхронное плавание, но пробовать я не хочу», – сказала Трусова во время встречи с общественностью в Рязани, где она провела мастер-класс.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать