Александра Трусова: «Хотела бы попробовать себя в прыжках в высоту, длину или с шестом. Там, где надо только прыгать»

Теги прыжки в длину сборная России прыжки в высоту прыжки с шестом женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, что хотела бы попробовать себя в легкой атлетике. 

«Попробовать, наверное, хотела бы. Наверное, в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать.

А смотреть мне нравится художественную гимнастику и синхронное плавание, но пробовать я не хочу», – сказала Трусова во время встречи с общественностью в Рязани, где она провела мастер-класс. 

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные