Анна Щербакова: «Главная мечта – получить хорошее образование и найти свое место в жизни. Еще хотела бы помогать бездомным животным»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию назвала свою главную мечту.

– Есть такой стереотип, что у спортсменов вообще нет никакой жизни, кроме спорта и тренировок. Как ты проводишь свое свободное время?

– Большую часть свободного времени у меня сейчас, конечно, занимает учеба. Полностью свободное время от тренировок и занятий — это один выходной в неделю. Я люблю готовить, вязать игрушки, но больше всего люблю проводить время со своими домашними животными.

Мой любимый сериал — это «Шерлок». А из фильмов я люблю смотреть комедии, это помогает отвлечься от ежедневной работы и поднимает настроение. Иногда слушаю музыку, из последнего в моем плейлисте — это Imagine Dragons и Sia.

– У тебя есть мечта?

– В спорте есть очень много — но это скорее цели. Задачи ставлю себе на каждую тренировку, например, хорошо прокатать и поработать над каким-то элементом. Задача может быть на неделю. Есть более глобальные цели на год.

– А помимо фигурного катания есть какая-то мечта глобальная? Или какая-то большая цель?

– В первую очередь получить хорошее образование и найти свое место в жизни. Еще в будущем хотела бы иметь возможность помогать бездомным животным. У меня вызывают огромное уважение люди, которые этим занимаются, – рассказала Щербакова.