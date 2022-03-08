Анна Щербакова: «Тутберидзе не просто тренирует, а постоянно разговаривает с тобой. У нее я поняла, что спорт – не просто хобби»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о том, когда осознала важность спорта в своей жизни.

– Ты помнишь момент, когда ты уже поняла, что фигурное катание станет чем-то очень важным в твоей жизни?

– Осознание этого появилось, когда в девять лет я перешла в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе. Это была более серьезная группа, и там тренировались спортсмены, которые добиваются результатов. Я смотрела на них и видела, как много нужно работать.

И Этери Георгиевна, она не просто тренирует, а постоянно разговаривает с тобой — и мое отношение к делу со временем стало более осознанное. В ее группе я стала делать тройные прыжки и тогда начала понимать, что это уже не просто хобби, теперь я не просто прихожу и делаю то, что мне нравится.

Сейчас у меня есть поставленные задачи на тренировку, я должна их выполнять, добиваться результата, стремиться к своей цели.

– Как ты готовишь себя к важному соревнованию?

– Самый большой секрет — это просто очень много работать и чувствовать максимальную уверенность в своих силах.

Самая большая уверенность приходит, когда ты понимаешь, что я это каждый раз делаю на тренировках, вот я сейчас выйду и сделаю все то же самое. Если ты каждый день уверенно будешь исполнять этот набор элементов на тренировках, то на соревнованиях будет проще собраться.

А перед самим стартом важно правильно настроиться. Я разминаюсь, общаюсь с тренерами и слушаю музыку, чтобы отвлечься и не слышать постороннее — потому что соревнования могут уже идти в это время, – сказала Щербакова.