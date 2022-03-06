Президент центра спорта и образования поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Как будет развиваться наш спорт и фигурное катание в частности? Давайте подождем, посмотрим, что будет происходить и чем будем полезны, а потом уже будем подключаться к жизни.

Все переживают за наших паралимпийцев. Безобразие произошло – дождались, пока люди приедут туда, распакуются, а потом выгоняют. Даже неудобно должно быть перед их положением и здоровьем. Это нахальство и хамство, ни в какие ворота не лезет. С кем-кем, а с ними нельзя было так поступать.

Уверен, что пройдет это непростое время и мы приступим к другой форме жизнедеятельности. Сейчас пока рано о чем-то говорить – все только на осознании происходящего. Однозначно, мы со своей любимой страной. Будем дальше воспитывать патриотов. Они сейчас необходимы государству», – сказал Лайшев.