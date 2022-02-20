Марк Кондратюк: «Как бы все в итоге ни закончилось, мои впечатления и счастье стать частью большой олимпийской истории никто никогда не заберет»

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями после выступления на Олимпиаде в Пекине, где он завоевал золото в командном турнире.

«Еще очень многие вещи нужно пережить, обдумать, пропустить через себя, чтобы до конца прочувствовать, что же это все было! Еще долго я буду что-то выкладывать, рассказывать, думать про Олимпийские игры, но самая важная вещь уже плотно засела в голове.

Спорт – это не медали, звания и титулы. Спорт – это эмоции, чувства и бесконечное удовольствие заниматься делом, которое ты больше всего любишь. Как бы все в итоге ни закончилось, мои впечатления и мое личное счастье стать частью большой олимпийской истории никто никогда не заберет!

Спасибо моей семье, моим тренерам, моим друзьям и многим другим людям, которые взрастили меня и довели до заветного льда в Пекине! Мы прошли этот путь вместе! Остается только продолжать работать, ведь на этом жизнь не кончается.

Спасибо огромное моим болельщикам и всем, кто смотрел фигурное катание и поддерживал спортсменов! Это безумно приятно и я благодарен вам», написал Кондратюк в инстаграме, отметив аккаунты Светланы Соколовской и ее тренерского штаба.

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