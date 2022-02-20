«Я сдал отрицательный тест на ковид 14 раз подряд. Я совершенно не заразен». Винсенту Чжоу не позволили принять участие в церемонии закрытия Олимпиады

Американский фигурист сообщил, что ему не позволили принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр-2022 в Пекине.

7 февраля Чжоу сдал положительный тест на коронавирус. Перед этим он принял участие в командном турнире, где в составе сборной США стал серебряным призером. В личном турнире фигурист не выступал.

«Я не буду участвовать сегодня в церемонии закрытия. Перед тем, как сесть в автобус до стадиона, меня отметили как «близко контактного» по коронавирусу и не позволили мне ехать дальше.

Я сдал отрицательный тест на ковид 14 раз подряд. У меня есть антитела, и я совершенно не заразен. Я на 100% здоров.

Я ношу двойную маску и нахожусь на улице рядом с теми же людьми, с которыми через пару часов отправлюсь в дорогу. Я меньше, чем другие участники церемонии, рискую заразить других.

Мне пришлось снять маску, когда сегодня утром я участвовал в показательных выступлениях с 40 другими людьми, которые также были без масок в помещении. Но оказалось, что быть в двойной маске на улице более рискованно.

Я следовал правилам и делал все, что требовалось, без вопросов.

Для меня было большой честью представлять сборную США на Олимпиаде-2022 в Пекине вместе с моими невероятными товарищами по команде. Я бесконечно благодарен за возможности, которые открылись мне во время этих Игр.

Желаю всего наилучшего всем, кто пройдет сегодня маршем, особенно моим товарищам по команде. Счастлив и горжусь тем, что они воплощают в себе все, что представляет команда США, и отлично проводят время», – написал Чжоу в инстаграме.