Ари Закарян: «Китайцы заслужили золото, они шли к этому долгие годы через переломы и травмы. Показали свой максимум на сегодняшний день»

Спортивный агент Ари Закарян прокомментировал победу китайской пары и на Олимпиаде в Пекине.

«Китайцы заслужили золото. Они шли к этому долгие годы через переломы и постоянные травмы. Плюс мы все понимаем, что они не высокорослые, но показали свои максимум на сегодняшний день.

Там была небольшая ошибка на тройном параллельном сальхове, но в общей картине с небольшим преимуществом они оказались сильнее.

Все три наши пары откатались очень хорошо. Мы, конечно, изначально надеялись на полностью российский подиум, но какие-то внутренние китайские боги помогли своим фигуристам превзойти самих себя.

Наши пары, особенно Тарасова – Морозов очень сильно прибавили в этом сезоне, можем только радоваться за всех. Но, к сожалению, золото осталось в Пекине.

Перед Олимпиадой у меня были небольшие сомнения, но я все равно верил, что все наши пары окажутся в призерах. Однако победа китайской пары была как-то неожиданной. Я бы сказал, что это красивый конец для всего китайского фигурного катания на Олимпиаде, ведь они во всех других дисциплинах показали слабое катание.

Что касается чемпионата мира, то не знаю, поедут ли китайцы на турнир. Только они смогут составить конкуренцию россиянам через месяц», – сказал Закарян.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы