Дмитрий Козловский: «Сегодня Тарасова и Морозов проехали свою программу чище китайской пары»

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал итоги соревнований спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Победили китайцы Вэньцзинь Суй – Цун Хань, второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бойкова и Козловский стали четвертыми.
«Думаю, сегодня Тарасова и Морозов проехали свою программу чище китайской пары.
Китайская пара внесла вклад в фигурное катание, они через многое прошли. У меня вызывают уважение все спортсмены, которые проходят через большие трудности. И также мое уважение к паре Тарасовой и Морозова. В нужное время они сделали свой максимум.
Чемпионат мира у нас в планах. Мы здесь без золота, у нас нет козыря для пропуска ЧМ», – сказал Козловский.
«Я точно могу сказать, что сегодня, если отталкиваться от спорта, Тарасова/Морозов проехали чище. Да, у китайцев была очень высокого уровня четверная подкрутка. Но фактически они проехали программу без прыжка», – цитирует Козловского «Матч ТВ».