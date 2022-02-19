Дмитрий Козловский: «Сегодня Тарасова и Морозов проехали свою программу чище китайской пары»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпиада-2022 пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Владимир Морозов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал итоги соревнований спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победили китайцы Вэньцзинь Суй – Цун Хань, второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бойкова и Козловский стали четвертыми.

«Думаю, сегодня Тарасова и Морозов проехали свою программу чище китайской пары.

Китайская пара внесла вклад в фигурное катание, они через многое прошли. У меня вызывают уважение все спортсмены, которые проходят через большие трудности. И также мое уважение к паре Тарасовой и Морозова. В нужное время они сделали свой максимум. 

Чемпионат мира у нас в планах. Мы здесь без золота, у нас нет козыря для пропуска ЧМ», – сказал Козловский.

«Я точно могу сказать, что сегодня, если отталкиваться от спорта, Тарасова/Морозов проехали чище. Да, у китайцев была очень высокого уровня четверная подкрутка. Но фактически они проехали программу без прыжка», – цитирует Козловского «Матч ТВ».

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные