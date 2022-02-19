Дмитрий Козловский: «Сегодня Тарасова и Морозов проехали свою программу чище китайской пары»

Российский фигурист , выступающий в паре с , прокомментировал итоги соревнований спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победили китайцы – , второе место заняли россияне Евгения Тарасова и , третье – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бойкова и Козловский стали четвертыми.

«Думаю, сегодня Тарасова и Морозов проехали свою программу чище китайской пары.

Китайская пара внесла вклад в фигурное катание, они через многое прошли. У меня вызывают уважение все спортсмены, которые проходят через большие трудности. И также мое уважение к паре Тарасовой и Морозова. В нужное время они сделали свой максимум.

Чемпионат мира у нас в планах. Мы здесь без золота, у нас нет козыря для пропуска ЧМ», – сказал Козловский.

«Я точно могу сказать, что сегодня, если отталкиваться от спорта, Тарасова/Морозов проехали чище. Да, у китайцев была очень высокого уровня четверная подкрутка. Но фактически они проехали программу без прыжка», – цитирует Козловского «Матч ТВ».