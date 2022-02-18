Наталья Бестемьянова: «Когда после спорта мы стали общаться с Тарасовой и я услышала от нее шутки, то вдруг поняла, что она человек с очень хорошим чувством юмора»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду рассказала, какие у нее были отношения с тренером Татьяной Тарасовой во время спортивной карьеры.

«Тарасова никогда в жизни так не поступала со мной, она даже голос на меня редко повышала, не говоря уже о бранных словах.

Со мной это вообще нельзя было на тренировках. Я пришла к ней от тренера (Эдуарда Плинера), который очень на меня давил, хотя, наверное, поэтому я многого и достигла, и была в постоянном напряжении. Но после того опыта я от любого неправильного слова начинала рыдать, плакать, и дальше меня нельзя было собрать. И всегда была со мной очень корректна.

Но на одной официальной тренировке у меня ничего не получалось, и Татьяна Тарасова дала мне пощечину. Это было единственное правильное действие, которое надо было сделать. Я же сразу пришла в себя и поехала, сделала все, что было нужно. Я моментально поняла, что она сделала все правильно. Это не заняло много времени, как если бы она стала со мной разговаривать или начала бы на меня ругаться.

Выгнать меня было нельзя, потому что это была официальная тренировка, когда все сидят и смотрят на прокаты. И разговаривать некогда, надо встать и откатать программу. Она просто дала мне по щеке, и все — я пришла в себя и поехала кататься.

В той ситуации это было необходимо сделать, и я не расплакалась, а, наоборот, собралась и пошла кататься.

Когда на тренировках у нас все было хорошо — мы тренировались, все получалось — она подшучивала. Но сколько я сейчас вспоминаю, тренировки были такие трудные, физически трудные и многочасовые, что я не могла отпустить себя и засмеяться на ее шутку. Я была в любом случае в тренировке, я была «внутри».

Поэтому после спорта, когда мы через несколько лет стали общаться и я услышала от нее какие-то шутки, то вдруг поняла, что она человек с очень хорошим чувством юмора. Но, видимо, когда я у нее тренировалась, то была в постоянном таком тонусе и сама, наверное, не слышала ничего смешного. Мне это было не нужно во время тренировки», – отметила Бестемьянова.

Бестемьянова и Букин – любимый дуэт Тарасовой: больше 40 лет вместе (хотя не пара), выиграли Олимпиаду с третьей попытки и даже не улыбнулись