Наталья Бестемьянова: «Гениальность Тарасовой в том, что любое задание, любая нагрузка воспринимаются как награда за то, что ты работаешь с таким тренером»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поздравила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову с 75-летием.

«Конечно, первое, что хотелось бы пожелать Татьяне Анатольевне, – здоровья. Сегодня мы все желаем друг другу здоровья и удачи – это главное, о чем мы говорим.

Что касается нашей совместной работы, то я за те годы, что не катаюсь и анализирую, что же было самое главное – (сделала вывод), что я самую тяжелую нагрузку воспринимала как благо, как возможность завоевать поощрение тренера.

В этом ее гениальность: любое задание, любая нагрузка воспринимаются как награда. Награда за то, что ты работаешь с таким тренером. И Татьяна Анатольевна всегда умела все держать, пресекать какие-то вещи, если спортсмены расслаблялись.

Бывали моменты, когда после травмы долго выбирались, и она умела прервать этот период и быстро вывести на пик формы. Это, конечно, абсолютно фантастическое умение! И главное, что она уж в нас увидела, когда к себе взяла?!

Мы сами в себя не верили, а она верила в то, что мы победим. И это удивительное качество, которым она обладает», – сказала Бестемьянова.