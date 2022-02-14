Юдзуру Ханю: «Хотел, чтобы у меня были три олимпийских золота, не срослось. Надеюсь, мне еще суждено участвовать в Олимпиадах»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию подвел итоги выступления в Пекине-2022, где она занял 4-е место.

«Я надеялся, что у меня будут три золотые олимпийские медали, не срослось. Мне этого ощущения достаточно, я имею полное право гордиться собой и своим образом жизни, достижениями.

Я должен заниматься тем фигурным катанием, которое приведет меня к совершенству, позволит мне прочувствовать еще больше, что я – это я. Надеюсь, мне еще суждено принимать участие в Олимпиадах. Количество переходит в качество, я приехал сюда за праздником, я смог выступить, не спасовал, для меня это значимо.

Я еще недавно жил только одним, неважно сколько мне лет, внутри мне 9 лет. Этот девятилетний мальчишка мечтал выдать супераксель, и, когда программа закончилась, я понял, нас двое – девятилетний мальчишка был в восторге, я почувствовал его легкость, и я ни о чем не жалею.

К каждому прыжку нужно найти подход, и я его нашел, это был аксель Юдзуру Ханю. Я не знаю, что будет мной двигать дальше, но честно скажу вам, что да – упал, не все прошло гладко, можно было выступить лучше, но настанет день, когда я оглянусь на этот день и буду в полном восторге от того четверного акселя, который у меня получился», – сказал Ханю.