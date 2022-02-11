Евгений Плющенко: «Я очень хотел, чтобы в Пекине Ханю стал трехкратным олимпийским чемпионом. Помешали травмы, которые обрушились на него»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о выступлении двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине (4-е место).

«Я очень хотел, чтобы в Пекине Ханю стал трехкратным олимпийским чемпионом. Это было реально. Помешали травмы, которые обрушились на него в последнее время. Все-таки десять лет на вершине бесследно не проходят. Организм-то не железный. Если бы не проблемы со здоровьем, не сомневаюсь, Юдзуру исполнил бы сейчас и четверной лутц, и четверной риттбергер.

В отсутствие этих прыжков, чтобы как-то добрать баллы, он пошел на риск и заявил в произвольную четверной аксель. На мой взгляд, это была ошибка, которая стоила Ханю бронзовой медали.

Если прыжок не получается, ты к нему не готов, зачем же его в программу включать?! Ведь силы на четверной аксель тратишь огромные! Я-то знаю, с Мишиным когда-то тренировали этот прыжок...

Главное, Ханю он в принципе был не нужен! Сделай чистый прокат, два тулупа, один сальхов с тремя четверными, два тройных акселя — и будешь с бронзой. Уно-то в произвольной не блеснул.

Расстроил Ханю и в короткой программе, где был срыв на четверном сальхове. Никогда не видел у него такой ошибки. Сам он потом сказал в интервью: «бабочка» на сальхове произошла из-за того, что угодил в ямку на льду.

Вполне возможно. И это самое обидное, так как при заходе на прыжок спортсмен должен видеть, где изрезан лед. Однажды на этапе Гран-при и я попал в след — тоже с выезда с четверного. На первом прыжке всегда контролируешь, нет ли ямки, дальше этот контроль невозможен, поскольку качество льда уже трудно оценить», – написал Плющенко.