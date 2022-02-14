Александр Жулин: «Думаю, за один день Валиева придет в себя и всех разорвет»

Тренер Александр Жулин оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки Камилы Валиевой, которая продолжит выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Безумно счастлив! Это тот самородок, который нужно хранить. Камила – гениальная девочка. Думаю, за один день Валиева придет в себя и всех разорвет», – сказал Жулин «СЭ».

«Я просто в восхищении, наконец-то справедливость восторжествовала. Нам оставили возможность наслаждаться катанием самой гениальной фигуристки последних 200 лет.

Почему-то мне кажется, что она справится, потому что она из Казани, а там все такие суровые», – цитирует Жулина ТАСС.

15 февраля фигуристки выступят на Олимпиаде с короткими программами.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы