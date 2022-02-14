Глеб Смолкин: «Мы знаем, где наши несовершенные стороны, стремимся к совсем другому качеству катания и уровню эмоциональности»

Российские фигуристы и прокомментировали свое выступление с произвольным танцем на Олимпиаде-2022.

По сумме двух программ танцевальный дуэт набрал 179,82 балла.

Смолкин: Времени отдохнуть было больше, чем если бы мы катали подряд два дня, но не сказал бы, что успели прямо отдохнуть – сегодня была ранняя тренировка в 6 утра, ранний старт.

Волнения было чуть больше, чем перед ритм-танцем, тогда его практически не было вообще, а тут мы сразу почувствовали, что присутствует волнение, что придется с этим справиться. Но мы счастливы, что это получилось.

Дэвис: Мне пришлось встать в 3 часа, чтобы успеть накраситься.

Смолкин: Сейчас уже проснулись, чувствуем себя хорошо, конечно, это не самые лучшие кондиции. Но мы были довольно уверенными в своем катании. Ранний подъем, ощущение что не выспались, накладывало какой-то отпечаток на состояние, но это спорт, мы должны это преодолевать.

Мы знаем, где наши несовершенные стороны, стремимся к совсем другому качеству катания и уровню эмоциональности. Наверное, неправильно будет давать себе оценку по 10-балльной шкале. Мы довольны тем что удалось продемонстрировать, но знаем свой потенциал и надеемся, что нам есть, куда расти.

Мы надеемся, что все будут думать, что мы – та самая пара, которая выступала на Олимпийских играх. Возможно, это будет немного поднимать наши компоненты для следующих турниров. Сейчас пока оценки не максимальные, благодаря тому что нас мало кто знает. Многие судьи нас видят впервые.