Илья Авербух: «Нет никаких сомнений в невиновности Камилы. Валиева — юная, но очень сильная девочка, она справится»

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Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух высказался о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. 

«Нет никаких сомнений в невиновности Камилы. Валиева — юная, но очень сильная девочка.

Она справится с этим. Она порадует нас не один раз. Каждое ее выступление практически совершенно», — сказал Авербух.

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