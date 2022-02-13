Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух высказался о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки .

Во время в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

«Нет никаких сомнений в невиновности Камилы. Валиева — юная, но очень сильная девочка.

Она справится с этим. Она порадует нас не один раз. Каждое ее выступление практически совершенно», — сказал Авербух.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – сегодня, решение – в понедельник. Онлайн