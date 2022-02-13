Александр Жулин: «Валиева – явление в фигурном катании. Она гораздо лучше, чем WADA и все остальные вместе взятые»

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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

«Валиевой желаю добра и удачи. Я совершенно не верю во всю эту историю. История притянута за уши. Поэтому я очень надеюсь, что все будет так, как должно быть. Что все будет хорошо.

Она — бриллиант, который нельзя зачеркнуть. Валиева – явление в фигурном катании. Она гораздо лучше, чем WADA и все остальные вместе взятые», — сказал Жулин. 

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