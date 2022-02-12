Александра Степанова: «Сегодня мы очень довольны. На протяжении проката удалось показать эмоциональную сторону, раствориться в музыке»

Российский танцевальный дуэт и поделился ощущениями от атмосферы на в Пекине.

Сегодня фигуристы заняли 5-е место в ритм-танце.

«Мы представляли себе это, но наши представления как-то ушли на другой план. Но здесь все нравится, все радостно для нас, и сегодня мы очень довольны. На протяжении проката нам удалось показать эмоциональную сторону, раствориться в музыке. Хотелось бы больше людей, но лед здесь потрясающий», – сказала Степанова.

«Я просто в восторге от Олимпийских игр – деревня, каток, атмосфера, люди ходят, значками меняются. Настроение прекрасное.

Вышли на прокат, немного нервничали, но даже чуть меньше, чем на других соревнованиях, но получили удовольствие – позитивная атмосфера заряжает», – добавил Букин.