Экс-врач «Спартака» и ЦСКА о допинг-пробе Валиевой: «Препарат могли подсунуть. Ни тренеры, ни тем более врачи не могли такое давать»

Бывший врач «Спартака» и ЦСКА Владимир Зоткин высказался о положительной допинг-пробе российской фигуристки .

Ранее стало известно, что 8 февраля стокгольмская лаборатория сообщила о положительной допинг-пробе Валиевой на триметазидин. Пробу спортсменка сдала 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

– На ваш взгляд, как этот препарат мог попасть в организм Валиевой?

– Это очень сложный вопрос. Я думаю, что эта девочка его не сама приняла. Кто-то мог подсунуть. Ни тренеры, ни тем более врачи не могли такое давать, зная, что этот препарат запрещен.

Я думаю, могла быть и подстава. Кто-то где-то во что-то влил. Такие примеры уже были. Вспомните хотя бы наших баскетболистов, которым отравили воду в Греции. Когда-нибудь и это всплывет.

– Должна ли она была следить за всем? Или для этого есть врач, он и должен?

– Врач и тренер полностью несут ответственность. Валиева – ребенок, ей 15 лет.

– Возрастное ограничение триметазидина – 18 лет. Велика ли опасность его применения для 15-летней фигуристки?

– Многое зависит от дозировки. Нашли следы, это могли быть миллиграммы. Иногда в газохроматографах находят следы отдаленного применения препаратов. Теперь аппаратура очень серьезная.

– В каком случае его применяют сознательно?

– Тут нужно разбираться с механизмом действия. Я знаю, что триметазидин – кардиологический препарат, но на какие функции сердечной мышцы он действует, я не скажу, – сказал Зоткин.

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