Глава пресс-службы МОК о награждении фигуристов: «Делаем все, чтобы как можно быстрее разрешить ситуацию. В нее вовлечены атлеты, которые выиграли медали»

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета ( ) Марк Адамс прокомментировал ситуацию с задержкой медального награждения победителей и призеров командного турнира Олимпийских игр-2022.

«Можете поставить свой последний доллар на то, что мы делаем все, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. В нее вовлечены атлеты, которые выиграли медали.

Но, как вы понимаете, юридические нюансы иногда тянутся», – сказал Адамс на брифинге, отвечая на вопрос, насколько скоро может состояться церемония награждения.

Ранее сайт Inside the games опубликовал новость, что церемонию награждения задержали из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

Сборная России выиграла золото, команда США завоевала серебро, Япония – бронзу.