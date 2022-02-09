Глава пресс-службы МОК о награждении фигуристов: «Делаем все, чтобы как можно быстрее разрешить ситуацию. В нее вовлечены атлеты, которые выиграли медали»

Теги сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 командные соревнования Марк Адамс Фигурное катание

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал ситуацию с задержкой медального награждения победителей и призеров командного турнира Олимпийских игр-2022. 

«Можете поставить свой последний доллар на то, что мы делаем все, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. В нее вовлечены атлеты, которые выиграли медали.

Но, как вы понимаете, юридические нюансы иногда тянутся», – сказал Адамс на брифинге, отвечая на вопрос, насколько скоро может состояться церемония награждения.

Ранее сайт Inside the games опубликовал новость, что церемонию награждения задержали из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России. 

Сборная России выиграла золото, команда США завоевала серебро, Япония – бронзу. 

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