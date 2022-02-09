Церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде-2022 задержали из-за проблем с тестированием на допинг у спортсмена из России (Inside the games)

Церемонию награждения победителей и призеров командного турнира на Олимпиаде-2022 задержали из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России, сообщает Inside the games.

Как сообщает портал, допинг-проба, с которой связана проблема, была сдана до в Пекине.

Сборная России выиграла золото, команды США и Японии заняли второе и третье места соответственно. Награждение должно было пройти вчера, но было отложено.

В пресс-службе МОК о причине задержки сообщили, что в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU (Международным союзом конькобежцев).

«В срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU». МОК о переносе церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде