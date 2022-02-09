Церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде-2022 задержали из-за проблем с тестированием на допинг у спортсмена из России (Inside the games)

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Церемонию награждения победителей и призеров командного турнира на Олимпиаде-2022 задержали из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России, сообщает Inside the games. 

Как сообщает портал, допинг-проба, с которой связана проблема, была сдана до Олимпиады в Пекине. 

Сборная России выиграла золото, команды США и Японии заняли второе и третье места соответственно. Награждение должно было пройти вчера, но было отложено. 

В пресс-службе МОК о причине задержки сообщили, что в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU (Международным союзом конькобежцев).

«В срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU». МОК о переносе церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде

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