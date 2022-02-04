Арбитр из США оценила прокат Мишиной и Галлямова ниже всех в бригаде, а китайской пары – выше всех. Пятеро из девяти судей отдали россиянам первое место

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Судья из США Пэгги Грэм поставила российской паре Анастасия МишинаАлександр Галлямов меньше всех баллов (81,12) в короткой программе командного турнира Олимпийских игр-2022. 

При этом Грэм дала самую высокую оценку китайской паре Вэньцзинь СуйЦун Хань (84,80).

После короткой программы лидируют Суй и Хань, которые установили мировой рекорд. Мишина и Галлямов заняли 2-е место.

Китайскую и российскую пары разделили 0,19 балла. При этом 5 из 9 судей поставили Мишину и Галлямова на первое место, в том числе и арбитр из Китая.

После трех видов в командном турнире (короткие программы у мужчин, танцевальных дуэтов и пар) Россия идет на 2-м месте. Лидирует сборная США.

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