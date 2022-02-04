«Мы свободные люди. Каждый может говорить на том языке, на котором хочет». Украинский фигурист Никитин отвечал на вопросы журналистов по-русски на Олимпиаде-2022

Украинский фигурист , выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, после ритм-танца в командном турнире Олимпиады-2022 общался с журналистами на русском языке.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта и молодежи Украины рекомендовало спортсменам не давать интервью на русском языке, а также избегать встреч с российскими олимпийцами во время Игр в .

«Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране... Я надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет.

В пандемию было много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог... Адекватные вопросы – адекватные ответы» – сказал Никитин.

Украина запретила спортсменам фотографироваться с нашими на Олимпиаде-2022. Возмутились Соловьев, Губерниев, Роднина